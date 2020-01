Bei zwei Autounfällen in Oberbayern verunglückten eine schwangere Frau und anschließend ihr Freund, der nach ihr gesucht hatte. Das berichtet die dpa.

Erster Unfall: Schwangere kracht mit Fahrzeug gegen Auto

Bei dem ersten Unfall am Mittwochabend (15. Januar 2020) kam die 21-Jährige bei Schrobenhausen wegen der plötzlich sehr glatten Fahrbahn ins Schleudern. Ihr Wagen kollidierte mit dem nachfahrenden Auto, wie die Polizei mitteilte. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Fahrer des zweiten Fahrzeugs wurde leicht verletzt.