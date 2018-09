Abtswind vor 1 Stunde

60-Jähriger verletzt

Unfall auf Weinberg: Erntemaschine überschlägt sich zweimal - Fahrer gefangen

An einem Weinberg in Unterfranken hat sich am Donnerstagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Am mittelsteilen Hang verlor die Erntemaschine den Halt und überschlug sich zweimal. Dabei wurde der 60 Jahre alte Fahrer eingeklemmt.