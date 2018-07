Schock an Darmstädter Bahnhof : Junge (13) stirbt durch Stromschlag - was war passiert?

Schock in Darmstadt



Tausende Volt durchströmen Oberleitung



red/tu/dpa

In Darmstadt (Südhessen) ist ein 13-jähriger Junge ums Leben gekommen. Der 13-Jährige war mit drei anderen Kindern am Bahnhof "Kranichstein" unterwegs und auf einen abgestellten Güterwagen geklettert. Die anderen Kinder bemerkten zunächst nicht, dass der Junge fehlte. Plötzlich fasste der Junge an eine entlanglaufende Oberleitung: Dabei erlitt er einen heftigen Stromschlag. Die Oberleitung war mit rund 15.000 Volt geladen.Der 13-Jährige kam dabei ums Leben. Ein alarmierter Notarzt konnte lediglich den Tod des Jugendlichen feststellen. Die anderen Kinder (zwei Jungen und ein Mädchen im Alter von zwölf Jahren) erlitten laut örtlicher Polizei einen Schock. Notfallseelsorger betreuten die Kinder vor Ort. Die Bahnstrecke war rund anderthalb Stunden gesperrt.