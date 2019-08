Suche nach verunglücktem Kleinflugzeug

Zeuge hört lauten Knall

Flugzeugabsturz: Bergwacht auf der Suche

Hubschrauber suchen im Hochalpingebiet nach Flugzeugwrack

Update am 23. August 11.50 Uhr: Polizei veröffentlicht Foto von Flugzeug

Die Polizei hat vor kurzem ein Foto des verunglückten Flugzeugs veröffentlicht. In Franken hat sich ein zweites Flugzeugunglück ereignet.

Update am 23. August, 10.30 Uhr: Offenbar Wrackteile gesichtet

BGLand24.de

Update am 23. August, 09.00 Uhr: Wetter soll aufklaren - bessere Sicht für Retter

Die Polizei hat mittlerweile bestätigt, dass ein Hubschrauberpilot Wrackteile erkannt hat. Das sagte ein Polizeisprecher gegenüber

Am Donnerstagabend erschwerte Hochnebel die Sucharbeiten der Bergwacht. Am Freitagmorgen ist die Lage in den bayerischen Alpen ähnlich. Gegen Mittag wird rund um Schneizlreuth besseres Wetter erwartet. Es soll aufklaren.

Update am 23. August, 8.20 Uhr: Bergwacht such am Freitagmorgen weiter

Seit den Morgenstunden ist die Bergwacht wieder im Einsatz. Mehrere Hubschrauber durchkämmen das Hochalpingebiet bei Schneizlreuth. Das sagte ein Polizeisprecher zu BGLand24.de. Weiterhin ist unklar, ob das Flugzeug in den bayerischen Alpen abgestürzt ist.

Berchtesgaden: Flugzeugabsturz in den Bayerischen Alpen?

Am Donnerstagmittag (22. August 2019) ist ein Kleinflugzeug in den bayerischen Alpen vom Radar verschwunden. Seit circa 14 Uhr läuft eine großangelegte Suchaktion der Bergwacht und der zuständigen Polizei. Informationen der Polizeikräfte zufolge, war das Flugzeug ab 13.45 Uhr nicht mehr für die Deutsche Flugsicherung auffindbar. Ein Zeuge berichtete den Beamten im Laufe des Tages von einem lauten Knall, den er gehört habe.

Mehrere Hubschrauber begannen umgehend mit der Suche nach dem Kleinflugzeug im hochalpinen Gelände bei Schneizlreuth. Zu Fuß ist eine dortige Suche nahezu unmöglich. Die Bergwacht arbeitete eng mit Spezialisten der Polizei zusammen. Bis in die Nacht auf Freitag hinein wurde die Suche nicht aufgegeben. Die Witterungen in den Alpen erschwerten allerdings die Arbeit der Einsatzkräfte.

Schneizlreuth: Bergwacht-Suche am Freitag geht weiter

Oberhalb der 1200-Meter-Grenze zog bereits gegen Abend dichter Nebel auf, der das Sichtfeld stark einschränkte. Die Suche wurde auch in den nächtlichen Stunden fortgesetzt, wie ein Polizeisprecher zu BGLand24.de sagte.

Momentan deute alles darauf hin, dass das Flugzeug abgestürzt sei, sagte ein Polizeisprecher dem Bayerischen Rundfunk am Abend. Aktuell ist unklar, wie viele Menschen sich im Flugzeug befanden. Das Flugzeug war von Tirol nach Salzburg unterwegs, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Die Behörden wollen ihre Suche am Freitagmorgen (23. August 2019) fortsetzen. Mehr in Kürze auf inFranken.de.

Schneizlreuth in den bayerischen Alpen: Hier wird gesucht

Flugzeugabsturz Anfang August in Bayern

Bei einem Flugzeugabsturz in Oberbayern Anfang August ist ein Mensch ums Leben gekommen. Der verunglückte Pilot krachte mit seinem Ultraleichtflugzeug bei Fürstenfeldbruck in ein Maisfeld.

Zum Video "Notruf richtig absetzen: Das müssen Sie beachten"

tu