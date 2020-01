Am Donnerstag (2. Januar 2020) sind vier junge Sternsinger zu Lebensrettern geworden. Als sie in der bayerischen Gemeinde Schliersee an der Tür eines Wohnhauses in der Frühlingstraße klingelten, öffnete zunächst niemand die Tür. Stattdessen hörten die vier Kinder, im Altern zwischen elf und zwölf Jahren, Hilfeschreie über die Sprechanlage.

Die Sternsinger alarmierten sofort einen Nachbarn, der den Rettungsdienst rief. Die örtliche Feuerwehr brach die Haustür auf und fand die Bewohnerin auf dem Boden. Sie war gestürzt und hatte um Hilfe gerufen. Der Rettungsdienst versorgte sie. Das berichtet der Münchner Merkur unter Berufung auf Angaben der Feuerwehr und Polizei.

Heilige Drei Könige: Was steckt hinter dem Feiertag und dem Brauch?

Am 6. Januar sind viele Kinder als Heilige Drei Könige oder Weisen aus dem Morgenland unterwegs, um für Kinder in Not Spenden zu sammeln. Was es mit dem Dreikönigstag auf sich hat und wo er ein gesetzlicher Feiertag ist, erfahren Sie hier.