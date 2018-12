Schlägerei unter Patienten: Freude über Entlassung endet wieder in Klinik - Diesmal in Fesseln

Diese Freude währte nicht lange: Zwei Patienten aus einer Klinik im niedersächsischen Achim (Bremen) konnten ihre Entlassung kaum noch erwarten. Doch jetzt dauert ihr Aufenthalt noch länger als geplant.

Die beiden Männer hatten ihre bevorstehende Entlassung aus dem Krankenhaus mit reichlich Alkohol begossen. So reichlich, dass das Trinkgelage schließlich in einer Schlägerei endete und für beide Patienten wieder in der Klinik. Warum der 26-Jährige und der 24 Jahre alte Mann an einer Bushaltestelle miteinander in Streit gerieten, ist laut dem Polizeibericht vom Samstag noch unklar. Sie sollen sich aber zuvor im Krankenhaus kennengelernt haben.

Passanten hatten die Kontrahenten zunächst voneinander getrennt. Die Polizei musste am Freitag aber dennoch einschreiten und einen der Männer sogar fesseln. Er war laut Polizei hochaggressiv und schimpfte wüst. Zur Behandlung kam er wieder ins Krankenhaus - diesmal allerdings in eine andere Klinik. Sein Gegenüber wurde wiederholt bewusstlos und musste ebenfalls erneut ins Krankenhaus. Die beiden wurden bei dem Vorfall leicht verletzt.