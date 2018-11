Schalke-FCN: Sexuelle Belästigung in der Nordkurve? Frau mit schweren Anschuldigungen

Wurde Katharina K. (22) während des Bundesligaspiels FC Schalke 04 gegen den 1. FC Nürnberg sexuell belästigt? Aussagen der 22-Jährigen zufolge stimmt diese Anschuldigung. Ihr Vorwurf gilt einem Fan aus der Nordkurve. Gegenüber der "Bild", äußerte sie sich zuletzt dazu, was am Samstagabend (24. November 2018) in der Veltins-Arena geschah.

Sexuelle Belästigung während FCN-Spiel? Katharina K. geht an die Öffentlichkeit

Dem Bericht zufolge habe sie ein korpulenter Mann sexuell belästigt: Der Fan mit Dreitagebart und Wollmütze habe ihr zuerst an den Po gefasst. Erst dachte sie , es sei vielleicht ein Versehen. Doch er habe nicht aufgehört, habe ihr auf einmal einen Klaps auf den Hintern gegeben, so die 22-Jährige.

Von ihrer abweisenden Reaktion habe sich der Fan nicht beeindrucken lassen. Als der Mann schließlich versuchte ihren BH zu öffnen, suchte sie Hilfe bei einem Ordner im Block. Dem Bericht nach, soll sich der Mann zur Empörung Katharinas geäußert haben: "Das passiert schon mal. Wenn du damit nicht klarkommst, solltest du das Spiel besser am Fernseher verfolgen."

Doch damit nicht genug: Katharina berichtet, der Mann habe ihr im weiteren Verlauf des Spiels in den Schritt gegriffen, seine Hand von hinten in ihre Hose geschoben. Kurze Zeit zuvor habe sie das Weite gesucht, der Mann sei ihr allerdings gefolgt.

Katharina K. hat am Dienstag (27. November 2018) bei der Polizei Gelsenkirchen Anzeige wegen sexueller Belästigung erstattet. Dies bestätigte die Polizei Gelsenkirchen gegenüber inFranken.de. Laut einem Pressesprecher der Polizei versuche man derzeit den Verantwortlichen zu ermitteln und ausfindig zu machen. Die polizeilichen Ermittlungen befänden sich allerdings noch im Anfangsstadium, so dass noch keine weiteren Details bekannt gegeben werden können.

Ein weiterer Bestandteil der Ermittlungen sei das Verhalten des Ordners im Block: Es müsse geprüft werden, ob der zuständige Ordner die Polizei informiert hat oder nicht.

Das Spiel am Samstagabend endete schließlich mit 5:2 für den FC Schalke 04: Der 1. FCN schlug sich jedoch wacker: Hier geht's zum Spielbericht.

