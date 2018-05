Osnabrück: Säugling nicht von Hund verletzt - Vater im Verdacht

Im Fall des angeblich von einem Hund lebensgefährlich verletzten Säuglings in Osnabrück gibt es eine überraschende Wende. Nicht ein Hund, sondern der eigene Vater soll einen Säugling in Osnabrück lebensgefährlich verletzt haben.



Gegen den 24-Jährigen wurde am Donnerstag Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. "Die ganze Hundegeschichte ist erlogen", sagte Oberstaatsanwalt Alexander Retemeyer der dpa.



"Wir können ausschließen, dass das Kind durch Hundebisse verletzt wurde", sagte Retemeyer nun. Der Säugling sei geschlagen worden, offene Wunden gab es nicht. "Das Kind habe geschrien, da habe er es ruhig stellen wollen, sagte der Vater in der polizeilichen Vernehmung aus."



Untersuchungen hätten ergeben, dass die Verletzungen des nur wenige Tage alten Säuglings nicht von einem Hundebiss stammen. "Das Kind wurde lebensgefährlich verletzt, sein Zustand ist aber weiterhin stabil", teilte die Polizei mit.



Am Mittwoch hieß es noch, dass das Baby am Dienstagabend mit seinen Eltern auf einer Decke auf einer Wiese lag. Ein fremder Hund sei hinzugekommen und habe den kleinen Jungen gebissen, wie erste Befragungen der Polizei ergeben hatten.



Beiß-Attacke: Hund soll Säugling schwer verletzt haben



Zunächst war berichtet worden, dass sich ein freilaufender "mittelgroßer" Hund einer Familie genähert hatte, die sich mit ihren beiden eigenen Hunden und einem erst wenige Tage alten Säugling auf einer Grünfläche im Osnabrücker Stadtteil Hellern aufhielt. Zunächst hätte der fremde Hund demnach mit den Hunden der Familie gespielt - dann habe er unvermittelt den Säugling angegriffen, der auf der Wiese auf einer Decke lag. Er habe dem Baby lebensgefährliche Verletzungen zugefügt. Das Baby wurde ins Krankenhaus eingeliefert.



Angeblicher Hunde-Angriff in Osnabrück: Polizei suchte nach dem Tier und seinem Besitzer



Nach angeblichen Angriff sei der fremde, offensichtlich herrenlose Hund einfach davongelaufen. Die betroffenen beschrieben ihn als "mittelgroß" - weitere Angaben lagen nicht vor.