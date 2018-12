2Saarbrücken: Eine vorübergehend unbrauchbar gemachte Blitzeranlage. Unbekannte haben in Saarbrücken mehrere Blitzeranlage vorübergehend unbrauchbar gemacht. Sie verwandelten drei Säulen in der Innenstadt in überdimensionale rot-weiß-gestreifte Zuckerstangen, wie ein Sprecher der Polizei am 24.12. berichtete. Foto: Becker & Bredel/dpa

