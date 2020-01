Am Freitagabend (17.Januar 2020) haben Spaziergänger einen Säugling in einem Gebüsch in der Nähe eines kleinen Flusses gefunden. Die Passanten wurden durch Schreie auf das Baby, das lediglich in ein Handtuch gewickelt war, aufmerksam.

Wie das Polizeipräsidium Südhessen am Samstag mitteilt, gehen die Ermittler davon aus, dass das Neugeborene in der Nacht erfroren wäre, wäre es nicht gefunden worden. Das wäre nicht lange gut gegangen, für so ein kleines Baby war es viel, viel zu kalt", sagte ein Sprecher zur Deutschen Presse-Agentur.

Säugling nur wenige Stunden alt und ausgesetzt

Die Fußgänger, die das Baby gegen 20 Uhr entdeckten, riefen umgehend den Notruf. Der Säugling, ein neugeborener Junge, war erst wenige Stunden alt. Die Polizei geht davon aus, dass das Baby im ausgesetzt wurde. Bisher haben sich weder die Mutter noch sonstige Verwandte des Kindes gemeldet.