Ruderin entdeckt Leiche am Main

Tragisches Ende einer Vermisstensuche: Eine Ruderin hat am Freitag am Mainufer bei Offenbach eine Leiche entdeckt. Laut Polizei handelt es sich bei dem Toten um einen 48-jährigen Mann aus Mülheim, der seit Dienstag vermisst wurde.

Wie die hessische Polizei weiter mitteilt, hatte die Ruderin am Freitag gegen 17.30 Uhr einen leblosen Körper in einem Gebüsch in Ufernähe entdeckt. Die Wasserschutzpolizei konnte den Toten wenig später bergen.

Die genauen Todesumstände müssen noch geklärt werden, jedoch gibt es derzeit keine Hinweise auf ein Verbrechen oder Fremdverschulden. Da der 48-Jährige wohl gesundheitliche Probleme hat, halten die Beamten derzeit einen tragischen Unglücksfall für wahrscheinlich.