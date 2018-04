Rotthalmünster: Bürgermeister (61) überrollt Enkelin (7) mit Radlader - ein Dorf in Schockstarre

Bürgermeister fährt Enkelin mit Radlader tot: Der 61-jährige Bürgermeister von Rotthalmünster (Landkreis Passau) hat am Samstag (21. April 2018) seine siebenjährige Enkelin auf einem Feld in Andrichingen überfahren. Das Kind habe das Gleichgewicht verloren und sei anschließend hingefallen. Durch das Hinterrad der Radladers wurde es erfasst, dies berichtet die dpa unter Berufung auf die "Passauer Neue Presse".



Zweiter Bürgermeister übernimmt

Die Staatsanwaltschaft nahm am Dienstag (24. April 2018) erste Ermittlungen auf. Die Schwester der Siebenjährigen war auf dem Radlader mitgefahren und neben ihrem Opa (61) gesessen.



Mittlerweile gar der zweite Bürgermeister Hans-Peter Penninger von Rotthalmünster die Geschäfte im Rathaus übernommen. Gegenüber der "PNP" sagte er: "Nicht nur im Rathaus, in ganz Rotthalmünster blickt man in leere Gesichter".