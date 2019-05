Baby-Leiche in Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) gefunden: Eine Passantin entdeckte am Samstagnachmittag (25.05.2019) ein totes Kind. Das Baby habe ohne Bekleidung auf der Straße im Stadtteil Lichtenhagen gelegen, teilte die Polizei am frühen Samstagabend mit.

Ermittler untersuchen toten Säugling - Wer sind die Eltern?

Ein Notarzt rückte an, konnte aber nur noch den Tod des Säuglings feststellen. Noch ist nicht bekannt, woran das Baby gestorben ist und wer die Eltern sind.

Die Staatsanwaltschaft beauftragte die Rechtsmedizin mit der Klärung der Todesursache und kündigte eine Obduktion an. Wann diese stattfinden sollte, war am Samstagabend noch nicht bekannt. Die Polizei suchte nach Zeugen, die Angaben zu dem Fall machen können.