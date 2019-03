Rosenheim/Bayern: Motorradfahrer (36) stirbt nach Kollision

Tödlicher Unfall in Rosenheim - Motorradfahrer stirbt: Beim Zusammenstoß mit einem Auto in Rosenheim ist ein 36-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt.

Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte er am Samstagnachmittag mit dem Wagen, wie die Polizei am Samstag (16. März 2019) mitteilte. Der 36-Jährige wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, erlag dort jedoch seinen Verletzungen. Ein Gutachter soll den genauen Unfallhergang klären.

Lesen Sie zusätzlich auf inFranken.de: Oberfranken: Mann wird von Fluss mitgerissen - Polizei sucht seit der Nacht nach ihm