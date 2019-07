Bei einem Abschleppmanöver ist ein 70 Jahre alter Mann auf der B12 nahe Röhrnbach (Landkreis Freyung-Grafenau) vor den Augen seines Sohns tödlich verunglückt.

Unfall bei Röhrnbach: Mann gerät mit Auto auf Gegenfahrbahn

Der Senior schleppte nach Polizeiangaben am Donnerstag auf der Bundesstraße ein nicht zugelassenes Auto ab, an dessen Steuer sein 26-jähriger Sohn saß. An einem abschüssigen Streckenabschnitt geriet der 70-Jährige mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und prallte mit dem Auto einer 21-Jährigen zusammen.

Vater stirbt an Unfallstelle: 21-Jährige muss ins Krankenhaus

Der Senior starb noch an der Unfallstelle, die 21-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sohn des 70-Jährigen blieb unverletzt.

