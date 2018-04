Röhlinghausen: Not-OP nach blutiger Messerstecherei - Polizei sucht nach Täter

Lebensgefahr nach Messerstecherei:

Am Dienstag (24. April 2018) ist es in Herne (Nordrhein-Westfalen) zu einer blutigen Messerstecherei gekommen. Gegen 16 Uhr war ein Mann schwer verletzt worden. Er musste in einem umliegenden Klinikum notoperiert werden. Gegenüber " derwesten.de " sagte ein Polizeisprecher, dass er sich mittlerweile in einem "stabilen Zustand" befinde.Der Vorfall ereignete sich im Stadtteil Röhlingshausen am Nachmittag im Bereich der Roland-/Friedrichstraße. Der Polizeieinsatz erstreckte sich bis zum Königsgruber Park.Die örtliche Polizei sucht nun nach dem Messerstecher. Hinweise können an der entsprechenden Dienststelle abgegeben werden.