Riesiger Rauschgiftfund in Bayern: Polizei stellt Kokain im Wert von rund 20 Millionen Euro sicher

Polizei stellt fast 500 Kilogramm Kokain sicher und verhaftet sechs Verdächtige: Sechs bei der Sicherstellung von fast einer halben Tonne Kokain festgenommene Männer sitzen in Untersuchungshaft, wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag (17. Dezember 2019) berichtete.

Sechs Männer in Untersuchungshaft - ein Tatverdächtiger flieht

Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehle gegen die Beschuldigten im Alter von 24 bis 39 Jahren, wie das Bayerische Landeskriminalamt am Dienstag in München mitteilte. Ein Verdächtiger sei bei dem Zugriff in der Nacht auf Sonntag in Neu-Ulm geflohen.