Rettungseinsatz auf der A52: Zwei Menschen in Lebensgefahr nachdem vier Autos ineinander krachen

Unfall auf der Autobahn - zwei Menschen lebensgefährlich verletzt:



Rettungsgasse funktioniert vorbildlich



In Folge eines Unfalles auf der A52, in den ein Reisebus voller Schüler verwickelt war, ist es auf der selben Autobahn zu einem schweren Folgeunfall gekommen. Der Vorfall ereignete sich ebenfalls am Donnerstag (28. Juni 2018): Dabei krachten insgesamt vier Autos ineinander. Zwei Insassen wurden lebensgefährlich verletzt. Die 21- und 55-jährigen Verletzten wurden umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert und dort medizinisch versorgt.Drei weitere Menschen, die am Unfall beteiligt waren, verletzten sich ebenfalls. Auch sie wurden in umliegende Kliniken gebracht.Die örtliche Feuerwehr betonte gegenüber " IKZ-online ", dass rund um den Unfall die Rettungsgasse vorbildlich funktioniert habe. Der Verkehr wurde über einen nahe gelegenen Rastplatz umgeleitet.Zwischenzeitlich entwickelte sich ein zusätzlicher Rückstau von fünf Kilometern. Die Ermittlungen der Polizei laufen noch. Die Unfallursache ist Bestandteil der aktuellen Ermittlungen.