Reihenhaus in Bremen explodiert: Junge (7) stirbt im Trümmerfeld - Steine der Grundmauern schleudern durch Wohngebiet

Am Donnerstagmorgen (28. Juni 2018) sind in Bremen drei Menschen ums Leben gekommen. In Huchting kam es im Dachgeschoss eines Wohnhauses zu einer Explosion, die große Teile des Hauses wegsprengte. In den Überresten des Gebäudes wurde die Leiche eines Siebenjährigen und seiner 41-jährigen Mutter gefunden. Trümmerteile schleuderten gegen umliegende Häuser und verursachten Schäden. Die Teile flogen in einem Umkreis von 100 Metern umher. Zwei Nachbarhäuser gerieten dadurch in Brand. Die örtliche Feuerwehr löschte die Feuer.In einem Nachbarhaus kam zudem eine 71-Jährige ums Leben.Rund 30 Menschen wurden evakuiert. Gegenüber dem " Weser Kurier " sagte ein Feuerwehrsprecher, dass er so etwas in diesem Ausmaß noch nicht gesehen habe. Vom Haus seien tatsächlich nicht mehr als die Grundmauern übrig. Wie das Lokalportal berichtet, ereignete sich der Vorfall in dem Morgenstunden des Donnerstags. Um 4.35 Uhr gingen Notrufe bei der Feuerwehr ein.Was die Explosion verursachte, ist derzeit noch Bestandteil der behördlichen Ermittlungen. inFranken.de aktualisiert den Artikel, sobald es Neuigkeiten gibt.