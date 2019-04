Hund verursacht Küchenbrand: Im sächsischen Reichenbach hat ein Hund versucht an ein Leckerli zu kommen und hat dabei die Küche in Brand gesetzt. Insgesamt entstand dabei ein Schaden von 20.000 Euro. Laut Informationen der örtlichen Polizei schaltete die Dogge eine Herdplatte ein, als sie versuchte an Futter zu kommen. Auf dem Herd lag ein Holzbrett mit dem Leckerli.

Das Brett fing Feuer: Die Flammen griffen anschließend auf den Küchenschrank über. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr eilten ins Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses. Die 36-jährige Hundehaltern und Mieterin befand sich zur Zeit des Küchenbrandes nicht in der Wohnung. Drei Hausbewohner erlitten jedoch eine Rauchgasvergiftung. Die Feuerwehr hatte den Brand rasch im Griff und löschte das Feuer. Laut Polizei kam der Hund mit dem Schrecken davon.

Lesen Sie zusätzlich auf inFranken.de: Grausiger Fund: Halter entsorgt seinen toten Hund im Teich