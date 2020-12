Am ersten Weihnachtsfeiertag wurde in Regensburg ein totes Neugeborenes aufgefunden. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Die Mutter wurde mittlerweile festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei mitteilt, informierte eine Zeugin am 25. Dezember 2020 in den frühen Abendstunden die Polizei über ein totes Baby in einer Mülltonne in Regensburg (Stadtteil Ostenviertel).

Totes Baby in Regensburg gefunden: Neugeborenes lag in Mülltonne

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg übernahm die Ermittlungen zu dem Fall. Schnell ermittelten die Beamten den Aufenthaltsort der mutmaßlichen Mutter. Die 24-Jährige befand sich in einem Regensburger Krankenhaus.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag (26.12.2020) wurde in den Vormittagsstunden eine rechtsmedizinische Untersuchung der Baby-Leiche durchgeführt. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse deuten auf einen nicht natürlichen Tod des neugeborenen Mädchens hin.

Die 24-jährige Tatverdächtige wurde wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts am Nachmittag dem zuständigen Ermittlungsrichter in Regensburg vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts eines Tötungsdelikts. Die Frau wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Mutter des toten Babys sitzt in Untersuchungshaft

Motiv und Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Hinweise zu weiteren Tatverdächtigen liegen den Ermittlern derzeit nicht vor.