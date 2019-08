Fahndung nach Gewalttäter: Seit Mittwoch (24. Juli 2019) ist Hussaimi Muschtaba verschwunden. Der 19-Jährige befand sich wegen gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft in Mittelfranken. Er wurde zu einem Termin ins afghanische Konsulat in München gebracht. Informationen der Kriminalpolizei zu folge, gelang ihm dort die Flucht durch einen Sprung aus dem Fenster. Nun wenden sich die Behörden an die Öffentlichkeit und hoffen auf die Mithilfe der Bevölkerung. Die Polizei hat eine Personenbeschreibung des 19-Jährigen veröffentlicht:

173 Zentimeter groß

Schlanke Figur

Spricht deutsch mit ausländischem Akzent

Braune Augen

Krausiges Haar

Arabische Schriftzeichen als Tatoos: Buchstabe am linken Oberarm, Strich an der rechten Hand

Raucher

Narbe am rechten Handgelenk

Die Polizei warnt vor ihm: Der Gesuchte gilt als gewalttätig!

Hinweise werden unter 0941/506-2888 entgegen genommen. Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Regensburg.

Aktuell fahndet die Polizei ebenfalls nach einer Betrügerbande in Franken: Alle Informationen im Überblick.