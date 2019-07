Nach dem Fund einer Leiche hatte die Polizei zunächst den Verdacht, dass die 85-Jährige von ihrem Sohn getötet worden sein könnte. Es kam aber heraus: Die Frau war aus natürlicher Ursache gestorben - und der 53-Jährige lebte fast ein Jahr neben der Leiche. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, öffnete das Ordnungsamt die gemeinsame Wohnung in Marl von Mutter und Sohn am Mittwoch, nachdem es Hinweise auf ein mutmaßliches Verschwinden der Frau gegeben hatte. "Die Umstände der Auffindung ließen den Verdacht zu, dass die aufgefundene Person eines nicht natürlichen Todes gestorben ist", so die Polizei.

Sohn pflegte Mutter: Leichenfund in Recklinghausen

Wenig später habe man den Sohn festgenommen. Der löste den Fall mit seiner Aussage auf: Er habe seine Mutter bis zu ihrem Tod gepflegt, sei nach ihrem Ableben "mit der Gesamtsituation überfordert gewesen", protokollierte die Polizei. Daher habe er mit der Leiche in der Wohnung gelebt. Die Obduktion der Leiche bestätigte seine Version. Der Mann wurde wieder freigelassen.

