Recklinghausen/NRW: Lkw kracht auf A2 seitlich in Lkw - Tierblut läuft aus Tank aus

Lkw-Crash auf A3 in NRW: Am Donnerstag (31. Januar 2019) ist es auf der A2 bei Recklinghausen (Nordrhein-Westfalen) zu einem Unfall gekommen, an dem zwei Sattelzüge beteiligt waren. Den Informationen der örtlichen Polizei zu folge, musste ein Lkw-Fahrer am Stauende abrupt stark abbremsen. Dadurch fuhr ein nachfahrender Sattelzug auf und krachte seitlich in den Lkw.

Lkw-Crash auf A2: Tierblut läuft aus

Durch den Aufprall wurde das Führerhaus des nachfahrenden Lkw zerbeult. Der querstehende Sattelzug blockierte nach dem Unfall alle drei Fahrbahnen der A2 in Richtung Oberhausen. Beim Unfall wurden mehrere Menschen verletzt: Beide Fahrer wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Gegenüber den Ruhr Nachrichten bestätigte ein Polizeisprecher, dass es keine Todesfälle durch den Unfall gab. Dieses Gerücht hatte zuvor in Medienberichten kursiert.

Die Rettungsgasse auf der A2 funktionierte, so dass die Rettungskräfte schnell zu den Verletzten gelangen konnten. Die Autobahn wurde nach dem Unfall für rund drei Stunden in Richtung Oberhausen gesperrt. Wie die Bild von einem Feuerwehr-Sprecher erfuhr, lief beim Unfall Tierblut aus einem der Lkw aus. Dieses verteilte sich wohl auf der Fahrbahn der A2. tu

