Vermisster Junge bei Wohnungsdurchsuchung im Schrank entdeckt: Verdächtiger in Haft

Nach dem Fund des 15-Jährigen in der Wohnung eines Kinderpornografie-Verdächtigen im Ruhrgebiet ist inzwischen Haftbefehl gegen den 44-Jährigen erlassen worden. Der Mann sei am Samstag (21. Dezember 2019) einem Haftrichter vorgeführt worden. Der seit über zwei Jahren vermisste Jugendliche war am Freitag (20. Dezember 2019) in einem Schrank des 44-Jährigen gefunden worden.

Update vom 22.12.2019: Nach Fund von 15-Jährigem in Schrank - Verdächtiger in Haft

Nach dem überraschenden Fund eines Jugendlichen in der Wohnung eines Kinderpornografie-Verdächtigen im Ruhrgebiet ist Haftbefehl gegen den 44-Jährigen erlassen worden. Der Mann sei am Samstag einem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser habe Haftbefehl wegen einer schwerwiegenden Sexualstraftat erlassen, teilte die Polizei in Recklinghausen am Samstagabend mit.

Der seit über zwei Jahren vermisste Jugendliche war am Freitag in der Wohnung des 44-Jährigen in einem Schrank gefunden worden, als Ermittler diese nach Abbildungen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs durchsuchten. Der 15-Jährige, der ursprünglich aus einer Wohngruppe im benachbarten Oer-Erkenschwick verschwunden war, wurde zunächst in Gewahrsam genommen und dann in eine Klinik gebracht. "Er war zwei Jahre lang nicht in der Obhut von Erziehungsberechtigten", sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Der psychische Zustand des Jungen werde nun fachärztlich untersucht.

Die Durchsuchungen nach möglichen Beweismitteln wie Datenträgern in der Wohnung gingen auch am Samstag weiter. Über den Fall des verschwundenen Jungen war noch im Juli in einer Spezialausgabe der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" berichtet worden.

Ursprüngliche Meldung vom 20.12.2019: Bei Wohnungsdurchsuchung entdeckt - 15-Jähriger galt mehr als zwei Jahre als vermisst

Am Freitag (20. Dezember 2019) durchsuchten Ermittler des Fachkommissariats für Sexualdelikte die Wohnung eines 44-Jährigen in Recklinghausen. Gegen ihn bestand der Verdacht der Verbreitung kinderpornografischer Schriften.

Wie die Polizei mitteilte, entdeckten die Polizisten bei der Durchsuchung einen Jungen in einem Schrank. Der 15-Jährige gat seit mehr als zwei Jahren als vermisst. Im Sommer wurde der Fall des 15-jährigen Jungen aus Duisburg bereits bei der Fernsehsendung Aktenzeichen XY ungelöst behandelt. Dabei hieß es, dass Marvin K. zuletzt am Neumarkt in Recklinghausen-Süd gesehen worden sei.

Nach ersten Untersuchungen gehen die Beamten nicht davon aus, dass der Junge in der Wohnung festgehalten wurde. Der 15-Jährige wurde körperlich unversehrt aufgefunden.