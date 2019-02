Rebecca R. (15) vermisst: Keine Spur von Schülerin - ihr Vater hat eine Vermutung

Rebecca aus Berlin wird vermisst - Polizei sucht nach verschwundener Schülerin: Die 15-jährige Rebecca Reusch aus Berlin-Britz wird seit vergangenem Montag (18. Februar 2019) vermisst. Die Schülerin hielt sich bei Familienangehörigen im Berliner Stadtteil Britz auf. Gegen 09.50 Uhr hätte die 15-Jährige eigentlich Unterricht in ihrer Schule in der Fritz-Erler-Allee gehabt. Dort tauchte sie allerdings nicht auf.

Vermisste Rebecca R. (15) - Mordkommission übernimmt Fall

Die 3. Mordkommission der Berliner Polizei fragt daher: Wer hat Rebecca Reusch am Morgen des 18. Februar 2019 im Bereich zwischen Maurerweg und Fritz-Erler Allee gesehen? Wer hat sie nach dem 18. Februar 2019 noch gesehen oder Kontakt zu ihr gehabt?

Die Polizei beschreibt Rebecca R. wie folgt:

15-18 Jahre alt (Rebecca ist 15, kann aber für 18 gehalten werden)

170-180 cm groß

braune, schulterlange Haare

schlanke Statur

trug rosafarbene Plüschjacke

trug weißen Kapuzenpullover (Aufschrift: "RAP MONSTER")

trug blaue Jeans mit zerrissenen Knien

trug schwarz-weiße Sportschuhe der Marke "VANS"

trug rosa-beige Handtasche

Der Vater der Vermissten hat sich mittlerweile an die Öffentlichkeit gewandt: Gegenüber der Berliner Zeitung sagte Rebeccas Vater: "Wir sind uns sicher, dass sie nicht weggelaufen ist." Rebecca sei zuverlässig und melde sich telefonisch, wenn sie sich verspäte. Bernd Reusch betont zudem, dass sie am Montag, nach der Schule ihr Zimmer mit Fotos neu gestalten wollte. Sie habe sich sehr darauf gefreut.

Laut den Aussagen der Eltern hat Rebecca keinen festen Freund. Sie habe am Montagfrüh allerdings eine Decke mit in die Schule genommen. "Wir vermuten, dass sie sich mit jemandem treffen wollte", so ihr Vater. Bernd Reusch erzählte gegenüber der Berliner Zeitung, dass er von Streit in der Schule gehört habe. Die örtliche Polizei hat deshalb Mitschüler der 15-Jährigen befragt.