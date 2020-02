Deining vor 58 Minuten

Polizeieinsatz

Rauch in Zugabteilen: Großeinsatz auf Bahnstrecke Nürnberg-Regensburg

In der Nacht auf Donnerstag ist es in der Oberpfalz zu einem großen Polizeieinsatz gekommen. In einem Zug zog Rauch in die Abteile. Eine Notbremsung wurde ausgelöst.