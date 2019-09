Stuttgart vor 26 Minuten

Prozess

Raser-Prozess beginnt: Tödlicher Unfall mit Sportwagen in Stuttgart

Am Landgericht in Stuttgart hat der Prozess gegen den mutmaßlichen Raser in der Stuttgarter Innenstadt begonnen. Der 20-Jährige soll mit seinem Sportwagen bei hoher Geschwindigkeit zwei Menschen getötet haben.