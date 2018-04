Radfahrer erfasst vierjährigen Jungen - fährt mit Hinterrad über dessen Kopf und flüchtet

Ein Radfahrer hat einen vierjährigen Jungen in Wittlich erfasst und ist mit dem Hinterrrad über den Kopf des Kindes gefahren.

Der Junge war am Mittwochnachmittag mit seiner Mutter unterwegs, als ein Radfahrer ungebremst in die Straße einbog, wie die Polizei mitteilte. Dieser erfasste das Kind, riss es zu Boden und schleifte es etwa einen Meter mit. Schließlich rollte er über den Kopf des Vierjährigen.Nach dem Unfall fuhr der Radfahrer davon, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Der kleine Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht, in Lebensgefahr war er nach Angaben der Polizei aber nicht.