Qualvoller Hitzetod: Vater vergisst einjährige Tochter im Auto - erst zehn Stunden später gefunden

In Nashville im US-Bundesstaat Tennessee hat ein Vater seine einjährige Adoptivtochter im Auto vergessen - bei einer Außentemperatur von über 30 Grad.



Kind stirbt qualvollen Hitzetod



Wie die Polizei von Nashville mitteilt, wurde das kleine Mädchen erst rund zehn Stunden später von der Mutter gefunden. Da war die Kleine bereits tot.Gegen 7.30 Uhr Ortszeit hat der Vater des verstorbenen Mädchens das Haus verlassen, um Adoptivtochter Katera (1) und deren Schwester (5) in die Kita zu bringen. Von dort aus hätte die Fünfjährige mit einem Bus in die Grundschule weiterfahren sollen. Laut Polizei war der Vater an diesem Morgen spät dran und fuhr deshalb direkt zur Grundschule und ließ das fünfjährige Mädchen aussteigen. Im Anschluss fuhr der Vater direkt wieder nach Hause - ohne die einjährige Katera in der Kita abzugeben.Zuhause parkte er das Auto, einen Pickup, und ließ sich mit einem Shuttle zum Flughafen bringen. Von dort aus ging es für den Mann auf Geschäftsreise. Rund zehn Stunden später - gegen 17.45 Uhr Ortszeit hat die Mutter Katera im Autositz gefunden. Zu diesem Zeitpunkt war das Mädchen bereits gestorben. Sie wollte zuvor ihre beiden Kinder aus der Kita abholen und erfuhr dort, dass Katera niemals abgegeben wurde. Auf dem Heimweg setzte sie noch einen Notruf ab - machte Zuhause angekommen die schockierende Entdeckung. Die Mutter versuchte noch Katera wiederzubeleben. Doch leider vergeblich.Die Polizei warnt bei sommerlichen Temperaturen Kinder und Tiere im Auto alleine zu lassen. Bei einer Außentemperatur von 30 Grad wird es schon nach kürzester Zeit im Auto rund 50 Grad heiß. Lebewesen haben innerhalb eines geschlossenen Autos so keine Chance.