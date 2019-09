Prozessauftakt in Ulm: Altenpflegerin soll demente Seniorinnen vergewaltigt haben

Wegen Vergewaltigung von zwei demenzkranken Frauen steht seit Montag eine Altenpflegerin vor dem Landgericht Ulm. Die Staatsanwaltschaft wirft der 47-Jährigen vor, die Seniorinnen während der Körperpflege sexuell misshandelt zu haben. Dabei habe sie für einen Bekannten aus einem Internet-Chat Videos und Fotos gemacht. Außerdem ist sie in vier Fällen wegen des Erwerbs kinderpornografischer Schriften angeklagt.

Altenpflegerin misshandelt Seniorinnen: Opfer waren hilflos

Laut Staatsanwaltschaft soll die deutsche Altenpflegerin zwischen August 2017 und Oktober 2017 in einem Heim im Landkreis Göppingen in zwei Fällen Bewohnerinnen im Intimbereich berührt haben. Dabei sei es auch zum Eindringen in die Körper der Frauen gekommen. Die Staatsanwaltschaft bewertet die Taten - wie sie vor Prozessbeginn mitteilte - jeweils als Vergewaltigung, weil die Opfer aufgrund ihrer Demenz völlig hilflos gewesen seien.