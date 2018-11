Unter dem Hashtag #ThisIsNotConsent protestieren derzeit weltweit Frauen im Internet gegen einen aktuellen Vergewaltigungsprozess . Auch in Deutschland sorgt dieser Fall für Aufregung.

Hunderte Frauen posten Fotos in den sozialen Netzwerken. Von ihrer Unterwäsche. Genauer gesagt von besonders knappen Höschen: String-Tangas. Mit dem Hashtag #ThisIsNotConsent, zu deutsch: "Das ist keine Einwilligung", drücken sie ihre Wut bezüglich eines Gerichtsurteils aus.

Skandal-Urteil im Vergewaltigungsprozess

Hintergrund des Protestes ist ein Vergewaltigungsprozess aus Irland. Ein 27-Jähriger stand in der vergangenen Woche im irischen Cork vor Gericht, weil ihm die Vergewaltigung einer 17-Jährigen vorgeworfen wurde. Der Mann behauptete jedoch, der Sex wäre einvernehmlich gewesen. Und obwohl ein Zeuge aussagte, dass der mutmaßliche Vergewaltiger sein Opfer gewürgt und rund 30 Meter zum vermeintlichen Tatort gedrängt habe, wurde der 27-Jährige freigesprochen.

Was die Verteidigerin des mutmaßlichen Vergewaltigers in ihrem Abschluss-Plädoyer sagte, sorgt für große Empörung. Was genau passiert ist, sehen Sie im Video.

Lesen Sie auch:Vergewaltigung in München: Instagram-Bekanntschaft vergewaltigt junge Frau in ihrer eigenen Wohnung