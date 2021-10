Frankfurt am Main vor 1 Stunde

Unfall

Problem mit den Bremsen? Bus mit Kleinkindern verunglückt - mehr als 20 Verletzte

34 Vorschulkinder saßen in einem Bus, welcher am Freitag in einen Unfall in Frankfurt verwickelt war. Mehr als 20 Menschen wurden bei dem Unfall verletzt, darunter 19 Kinder. Zu der Unfallursache gibt es bereits erste Vermutungen.