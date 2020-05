Schwerer Verkehrsunfall am Sonntagmorgen (17. Mai 2020): Auf der A96 bei Lindau am Bodensee hat sich in den Morgenstunden ein Motorradunfall ereignet.

Laut Angaben der örtlichen Verkehrspolizei kam dabei ein 55-jähriger Biker ums Leben. Zum Unglück kam es zwischen den A96-Anschlussstellen "Wangen-West" und "Weißensberg".

Tödlicher Unfall auf A96: Mann kommt ums Leben

Die Hilfe durch Ersthelfer kam zu spät. Laut Angaben der Polizei verstarb der Mann noch auf der Autobahn. Ein Notarzt konnte lediglich seinen Tod feststellen. Laut einem Bericht der Bild handelt es sich bei dem Toten um Prinz Otto von Hessen. Demnach war er mit seiner "Ducati" in Richtung der Schweiz unterwegs und gegen die Leitplanke geprallt.

Die Ermittlungen der Verkehrspolizei zum Unfall auf der A96 laufen.