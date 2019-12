Polizisten in Indien töten mutmaßliche Mörder - und werden dafür als Helden gefeiert

Nach großen Demonstrationen für ein hartes Vorgehen gegen mutmaßliche Vergewaltiger in Indien hat die Polizei Verdächtige erschossen. Damit erntet sie viel Zuspruch.

Bei angeblichem Fluchtversuch erschossen

Die Polizeibehörde berichtete, dass die Ermittler in der Nacht auf Freitag (6.12.2019) mit den Verdächtigen den Tatort begehen wollten. Plötzlich hätten die Männer versucht, die Waffen der Beamten zu ergreifen und zu fliehen. Die Polizisten hätten die Männer aufgefordert, sich zu ergeben. Als sie dies nicht getan hätten, hätten die Polizisten sie erschossen.