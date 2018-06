Polizeiwagen-Crash in Lübeck: Vier Polizisten verletzt

Polizeistreife kracht in Einsatzwagen:

In Stockelsdorf bei Lübeck (Schleswig-Holstein) ist es Sonntagnacht (24. Juni 2018) zu einem schweren Unfall gekommen. Dabei kam es zu einem Streifenwagen-Crash. Vier Polizisten wurden verletzt, einer davon schwer.Ersten Informationen der Polizei nach waren Beamte gegen 23.45 Uhr auf dem Weg zu einem Supermarkt, um dort einem Einbruchsalarm nach zu gehen. Die Polizei wurde alarmiert, weil Zeugen beobachtet hatten, wie zwei Männer in den Supermarkt eingebrochen und anschließend geflüchtet waren. Auf dem Weg zum Einsatzort, stießen zwei Streifenwagen zusammen. Einer der beiden, ein " VW Vito" prallte anschließend noch gegen eine Ampel.Einer der Unfallwagen blieb auf der Seite liegen. Um die Polizisten daraus zu befreien, musste das Dach des Autos von der Feuerwehr aufgeschnitten werden. Die beiden Beamten konnten befreit werden.Warum es zum Zusammenstoß der Autos kam, ist derzeit noch unklar. Die Polizisten wurden in mehrere Krankenhäuser gebracht. Wie die örtliche Polizei berichtet, besteht bei keinem der Verletzten Lebensgefahr.Die Unfallstelle wurde weiträumig abgesperrt.