Polizeiauto erfasst Fußgänger: Tödlicher Unfall in Berlin - Ermittlungen gegen Polizisten

Ein Polizeiauto hat auf einer Einsatzfahrt in Berlin einen Fußgänger erfasst, der wenig später gestorben ist. Der 30-Jährige kam am späten Freitagabend schwer verletzt ins Krankenhaus und erlag dort seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben nach war der Funkwagen auf dem Weg zu einem Raubdelikt in Berlin-Marzahn gewesen, als der Fußgänger eine Straße überquerte. Das Polizeiauto hatte das Blaulicht eingeschaltet. Ob zusätzlich auch mit Sirene gefahren wurde, konnte ein Polizeisprecher am Samstag nicht sagen. Diese Frage werde in den Ermittlungen geklärt.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung

Die Insassen des Wagens - ein Polizist und eine Polizistin - hätten einen Schock erlitten und seien derzeit nicht im Dienst, sagte der Sprecher. Gegen den Fahrer sei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet worden. Laut Polizei hatte der Fahrer nach dem Vorfall freiwillig einen Atemalkoholtest durchführen lassen, dieser sei negativ verlaufen. Auch einer Blutentnahme und einer Fahrtüchtigkeitskontrolle habe er zugestimmt.

Zum Video "Blaulicht und Martinshorn - Wie verhalte ich mich richtig?"

Bei dem Raubdelikt, zu dem die Polizisten fahren wollten, sollen drei Tatverdächtige Drogen von einem Mann gefordert haben. In einer Nebenstraße unweit des Unfallorts habe sich der Mann gewehrt, sagte der Polizeisprecher. Dabei habe er nach derzeitigen Erkenntnissen mit einer Schreckschusswaffe geschossen. Verletzt worden sei aber niemand. Dem Sprecher zufolge nahm die Polizei drei Beteiligte fest, einer der mutmaßlichen Räuber sei noch flüchtig.

Unfälle mit Polizeiautos nicht selten

Auch in Rheinland-Pfalz gab es am Freitagabend einen Unfall mit einem Polizeiwagen. Ein mit Blaulicht und Martinshorn fahrender Streifenwagen der Polizei stieß in Ludwigshafen mit einem Auto zusammen. Die Polizisten und der 38 Jahre alte Autofahrer blieben unverletzt. Die Autos seien jedoch so beschädigt gewesen, dass beide nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Vor einem Monat wurde ein Berliner Polizist angeklagt, der im Januar 2018 mit einem Polizeiauto nahe des Alexanderplatzes einen Wagen einer 21-Jährigen gerammt haben soll. Die Frau war noch an der Unfallstelle gestorben. Hier wirft die Staatsanwaltschaft dem Polizisten vor, unter Alkoholeinfluss gefahren zu sein.