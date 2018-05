Polizei in Hessen bittet um Hilfe: Drei vierjährige Mädchen bei Ausflug verschwunden

Drei vierjährige Mädchen werden seit dem Montagvormittag (07.05.2018), 09.40 Uhr, in Niederaula vermisst.Die drei Mädchen gehören laut Angaben der Polizei Osthessen zu einer Gruppe von Kindern, die in Begleitung von ihren Erzieherinnen einen Ausflug im Bereich Herrnberg/Hungerberg unternahmen.Die Polizei hat eine Suche mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr eingeleitet. Auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz.Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld, Telefonnummer: 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de