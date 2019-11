Polizeieinsatz in Thüringen wegen stark pubertierendem Jungen: Am Mittwochabend (27.11.2019) rief eine verzweifelte Mutter in Pößneck (Saale-Orla-Kreis) um Hilfe, berichtet die Polizei. Ihr 14-jähriger Sohn hatte sich mehrere Tage in seinem Zimmer eingeschlossen, am Mittwochnachmittag verwüstete er dann die komplette Wohnung.

Sohn verbarrikadiert sich in seinem Zimmer

Die Polizei begleitete die hilflose Mutter zu der Wohnung. Dort bot sich ihnen ein Bild der Verwüstung: Der 14-Jährige hatte Lebensmittel und Besteck auf den Boden geworfen, Scherben lagen umher. Der Junge hatte in seinem Zimmer den Schrank umgeworfen und sich so verbarrikadiert.

Die Mutter erstattete Anzeige wegen Sachbeschädigung, teilt die Polizei mit. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Die Polizei informierte sich zu Hilfsangeboten, um ihren stark pubertierenden Sohn unter Kontrolle zu bringen.

In Oberfranken sorgten im Sommer 2019 zwei Jungen für Schlagzeilen: Sie verwüsteten die Nachbarschaft, sogar Stern TV berichtete über sie.