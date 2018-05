Pösing in der Oberpfalz: Bauarbeiter schneidet sich selbst den Boden unter den Füßen weg

Bauarbeiter in Pösing schneidet sich Boden unter den Füßen weg und verletzt sich bei Sturz: Ein Bauarbeiter hat sich in der Oberpfalz mit einer Schneidemaschine selbst den Betonboden unter den Füßen weggeschnitten und ist ein Stockwerk tief gefallen.



Der 40-Jährige krachte mitsamt der Maschine rund drei Meter in die Tiefe und wurde verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte.



Warum der 40-Jährige am Donnerstag gerade den Teil der Decke wegschnitt, auf dem er selber stand, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen: "Die Motivlage ist unklar."



Vermutlich habe er nicht aufgepasst. Die Baustelle ist in einer alten Schule in Pösing (Landkreis Cham), die umgebaut werden soll. Der Bereich, mit dem der Bauarbeiter in die Tiefe stürzte, war den Angaben zufolge nach unten nicht gesichert.