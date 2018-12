In Unterwäsche: Mutter setzt ihre 3 Kinder halbnackt vor die Tür

Drei Kinder, die von der überforderten Mutter in Unterwäsche auf die Straße gesetzt wurden, sind nun bei ihren Großeltern untergebracht: Eine 31 Jahre alte Frau hat ihre drei kleinen Kinder in Peine nur mit Unterwäsche bekleidet vor die Tür gesetzt. Laut Polizeiangaben vom Sonntag nahm eine Nachbarin die Geschwister im Alter von drei, vier und sieben Jahren sofort von der Straße in ihre Obhut. Die Polizei sowie der Bereitschaftsdienst des Jugendamtes wurden nach dem Vorfall am Samstag informiert.

Laut Polizei war die Mutter überfordert. Das Jugendamt entschied, dass die Kinder zunächst beim Großvater untergebracht werden. In den kommenden Tagen soll geklärt werden, wo die Kinder in Zukunft wohnen.

Peine/Niedersachsen: Mutter setzt 3 Kinder halbnackt vor die Tür

Ein Gespräch mit den Eltern und Großeltern soll klären, ob die Familie Unterstützung braucht. Nach Angaben des Landkreissprechers war sie dem Jugendamt bislang nicht bekannt. In den kommenden Tagen soll entschieden werden, wo die Kinder in Zukunft wohnen. Ob es Ermittlungen gegen die 31 Jahre alte Mutter geben wird, ist einer Polizeisprecherin zufolge auch noch unklar.

