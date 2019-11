Update, 02.11.2019: Verdächtiger festgenommen

Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen: Es handelt sich um 26-jährigen Mann. Der Mann iranischer Staatsbürgerschaft stellte sich am Samstagmorgen (2. November 2019) den Ermittlern in Wiesbaden (Hessen).

Er wird im Laufe des Samstags nach Passau gebracht, wo er verhört wird. Er soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft Passau einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Passau vorgeführt werden. Zum Hergang der Tat machen die Ermittler bisher keine Angaben. Erste Ermittlungen haben allerdings ergeben, dass seit geraumer Zeit Beziehungsprobleme zwischen dem iranischen Opfer und dem gleichstämmigen Täter herrschten. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen.

Update, 02.11.2019: Polizei fahndet weiterhin nach Täter

Nach dem Tod eines 33-Jährigen in Passau fahndet die Polizei weiter nach dem Täter. Die Zeugenaussagen führten bisher zu keinen neuen Spuren, teilte ein Sprecher der Polizei am Samstag mit. Die Beamten suchen nach einem Täter, der am Donnerstagabend einen 33-Jährigen in Passau niedergestochen haben soll.

Ein 33-jähriger Mann starb in der Innenstadt an seinen schweren Verletzungen. Er sei mit einem Stich im Oberkörper von Passanten auf einem Gehweg vor einer Pizzeria gefunden worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Trotz sofortiger Reanimation durch den herbeigerufenen Notarzt starb der Mann. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts aufgenommen.

Die Polizei bestätigte am Samstag, dass der Fundort des Mannes nicht der Tatort sei. Die Polizei hofft weiter auf Hinweise von Zeugen. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

Erstmeldung, 01.11.2019: Tödlicher Angriff an Halloween in Passau

Während am Donnerstagabend (31. Oktober 2019) im niederbayerischen Passau zahlreiche Menschen Halloween feierten, kämpfte ein Notarzt vergeblich um das Leben eines 33-Jährigen.

Drama in Passau: Fußgänger finden Schwerverletzten vor Pizzeria