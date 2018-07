Panik im Zirkus: Elefant kippt in Zuschauerraum - Schreie am Rande der Manege

Elefant kippt in den Zuschauerraum:



Was war passiert?



red/tu

Am Mittwoch (4. Juli 2018) ist es zu dramatischen Szenen im Zirkus "Krone" in Osnabrück gekommen. Einer von insgesamt drei Show-Elefanten kippte während der Vorführung in den Zuschauerbereich.Die Show scheint ihren gewohnten Gang zu nehmen. Die Elefanten führen Kunststücke vor und drehen sich um ihre eigene Achse. Doch plötzlich kommt Panik auf: Zwei der drei Tiere drängen das dritte Tier in Richtung des Manegenrandes. Mit energischen Schritten gehen sie auf den Elefanten zu. Dieser kommt ins Straucheln und fliegt rückwärts in den Zuschauerbereich. Er bleibt dort auf dem Rücken liegen. Die Besucher schreien und verfallen in Panik. Schließlich liegt plötzlich ein tonnenschweres Tier im Zuschauerraum.Ein Mann erlitt durch den Elefantensturz leichte Verletzungen: Die Schürfwunde am Bein wurde noch vor Ort medizinisch versorgt. Sonst blieben die Besucher unverletzt, was auch daran lag, dass einige Plätze frei geblieben waren. Kaum vorstellbar, wenn der Elefant in ein voll besetztes Publikum gefallen wäre.Gegenüber der " Neuen Osnabrücker Zeitung " sagte ein Zirkussprecher am Donnerstag, dass man in Zukunft ausdrücklich nicht auf Elefanten verzichten wolle. Die Zusammenstellung der Tiere in der Manege solle jedoch verändert werden.Was hinter der Elefantenattacke steckt ist derzeit noch unklar. Vorstellbar ist, dass die Tiere noch eine offene Rechnung auszutragen hatten.