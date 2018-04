Paderborn vor 48 Minuten

Bombenentschärfung

Paderborn: Weltkriegsbombe wird entschärft - größte Evakuierung der Nachkriegsgeschichte

In Paderborn steht am Sonntag wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe die größte Evakuierungsaktion in der Nachkriegsgeschichte der Stadt an.