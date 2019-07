Baby in Osterwieck (Kreis Harz) ausgesetzt

Säugling mit Unterkühlungen

Fahndung nach Mutter bisher ergebnislos

Am Dienstagmorgen ist ein neugeborenes Baby vor einem Hauseingang eines Mehrfamilienhauses in Osterwieck ausgesetzt worden. Wie die Polizei Magdeburg mitteilt, kam der männliche Säugling mit Unterkühlungen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand bei der Körpertemperatur von 29 Grad glücklicherweise nicht.

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach der Mutter des Kindes ein. Diese blieb jedoch erfolglos. Die Ermittler suchen weiterhin nach der Mutter und hoffen auf Hinweise.

Polizei sucht Zeugen - Wer ist die Mutter?

Wer gesehen hat, wie jemand das Neugeborene im Kälberbachsweg abgelegt hat oder sonstige Hinweise zu den möglichen Eltern machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise telefonisch unter der Nummer 0391/5465196 entgegen.

Erst im vergangenen Monat schockierte ein Fall, als eine Mutter ihr Baby wegwarf. Die 31-Jährige verheimlichte ihre Schwangerschaft, brachte das Kind heimlich zur Welt und entsorgte den Säugling im Müll.