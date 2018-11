Osnabrück vor 1 Stunde

Schnäppchenjagd außer Kontrolle

Wegen Black Friday: Massenschägerei in Geschäft

In Osnabrück sind Schnäppchenjäger in einem Bekleidungsgeschäft aneinander geraten. Am Black Friday kam es in dem Laden zu einer Massenschlägerei zwischen 40 Kunden.