Er entwaffnete Polizisten und flüchtete vor den Verfolgern: Der 31-Jährige, der Polizisten am Sonntagmorgen (12. Juli 2020) in Oppenau im Schwarzwald bedroht und ihnen ihre Waffen abgenommen hat, wurde nach tagelanger Flucht gefasst. Er verschwand bewaffnet in einen Wald und wurde seither mit einem Großaufgebot gesucht, wie die Polizei mitteilte.

Der "Schwarzwald-Rambo" ist mehrfach vorbestraft und lebte wohl zuletzt im Wald, wohin er vor seinem Verschwinden flüchtete.

Update vom 17.07.2929, 18.05 Uhr: "Schwarzwald-Rambo" gefasst

Nach tagelanger Flucht gelang es der Polizei am Freitag (17. Juli 2020) den sogenannten "Schwarzwald-Rambo" zu fassen. Der 31-Jährige hatte vergangene Woche Polizisten entwaffnet und war anschließend mit Waffen in den Wald geflohen. Tagelang suchte ein Großaufgebot an Ermittlern nach dem mehrfach vorbestraften Mann. Vier Schusswaffen wurden sichergestellt.

Update vom 16.07.2020, 11.00 Uhr: Über 270 Hinweise - Polizei durchkämmt Höhlen, Bunker und verlassene Gebäude

Die Polizei kann trotz zahlreicher Hinweise zu dem gesuchten 31-jährigen "Schwarzwald-Rambo" noch keinen Erfolg vermelden. Weiterhin fehlt von dem mehrfach vorbestraften Waffennarr jede Spur. Mittlerweile gingen die Ermittler über 270 Hinweisen über potentielle Unterschlüpfe oder Sichtungen des Tatverdächtigen nach. So wurden bereits verschiedene Höhlen, alte Bunkeranlagen und verlassene Gebäude durchsucht rund um Oppenau durchsucht, meldet die Polizei. Von dem Tatverdächtigen fehlt jedoch bislang noch immer jede Spur.

In Oppenau sind auch die kommenden Tage kontinuierlich Beamte im Rahmen der Präventionsarbeit im Einsatz, die den Bürgern Verhaltensempfehlungen zur Hand geben. Die Polizei warnt ausdrücklich vor dem Mann: Er gilt als gewalttätig und ist mit mehreren Schusswaffen bewaffnet. Die Menschen in der Region werden angehalten, Waldgebiete zu meiden und verschiebbare Tätigkeiten im Freien - wenn möglich - zu unterlassen. Außerdem sollen in dem Gebiet keine Anhalter mitgenommen werden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei noch einmal auf das eingerichtete Hinweistelefon hin: Beamte nehmen unter den Telefonnummern: 0781 / 21-3333 und 0781 / 21-3334 Anrufe aus der Bevölkerung entgegen.

Update vom 14.07.2020, 15 Uhr: Gesuchter Mann ist "Waffennarr"

Der gesuchte 31-Jährige aus Oppenau ist nach Worten von Oberstaatsanwalt Herwig Schäfer "als Waffennarr einzustufen". Der Mann habe eine "große Affinität zu Waffen", sagte Schäfer am Dienstag (14. Juli 2020). Er sei aber nie in einem Schützenverein gewesen. Bereits 2010 sei es ihm untersagt worden, Waffen und Munition zu besitzen.

Der 31-jährige Deutsche sei bereits in jungen Jahren strafrechtlich in Erscheinung getreten. Er sehe sich als "Waldläufer", der sich gut in der Natur auskenne und dort allein zurecht komme. Er habe im Herbst seine Wohnung in Oppenau verloren und sei seitdem ohne festen Wohnsitz. Einen Beruf habe er gelernt, sei aber zuletzt arbeitslos gewesen.

Was die Suchmaßnahmen angeht, rechnen die Ermittler mit einer längeren Suche. "Wir werden nicht nachlassen", sagte der Offenburger Polizeipräsident Reinhard Renter am Dienstag in Oppenau. "Wir haben einen langen Atem." Aktuell seien rund 200 Polizisten im Einsatz. Am Montag hätten bis zu 440 Beamte, darunter Spezialkräfte, das unwegsame und steile Waldgelände im Ortenaukreis umstellt und durchsucht sowie das Städtchen Oppenau gesichert. Der vorbestrafte Mann war am Sonntag nach einer Polizeikontrolle in den Wald geflohen. Zuvor hatte er vier Polizeibeamte, die ihn in einer Hütte am Waldrand aufgesucht hatten, unvermittelt mit gezückter Waffe bedroht und ihnen die Dienstwaffen abgenommen. Seither ist der 31-Jährige verschwunden.

Update vom 14.07.2020, 10.30 Uhr: 31-Jähriger mehrfach vorbestraft

Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll der Mann mehrfach vorbestraft sein. Der 31-Jährige hat bereits zahlreiche Einträge im Strafregister - unter anderem wegen Kinderpornografie, einem Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz, Diebstahl und einem Totschlagsdelikt. Im Jahr 2010 soll der Mann mit einer Sportarmbrust auf seine Ex-Freundin geschossen haben.

Auch am Dienstag (14. Juli 2020) geht die große Suche nach dem Mann weiter. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften durchkämmt weiterhin die Gegenden. Mehrere Hundert Polizisten sind im Einsatz. Ebenso Polizeihubschrauber und Hundeführer.

In der Nacht zum Dienstag überprüften die Ermittler nach Zeugenhinweisen ein Objekt im Raum Offenburg. Noch ist unklar, um welches Gebäude es sich handelt. Gefunden wurde der 31-Jährige dort nicht.

Die Meldung vom 13.07.2020: Bewaffneter Mann auf der Flucht

Neben Spezialkräften waren auch am Sonntag schon Hubschrauber im Einsatz. Die Polizei sperrte Straßen. «Bleiben Sie möglichst zu Hause und nehmen Sie keine Anhalter mit», sagte eine Polizeisprecherin am Montagmorgen. Es könne nicht genau beurteilt werden, welche Gefahr von dem Mann ausgeht, hieß es. Die Suche ging der Polizei zufolge auch am Montag weiter.

Der 31 Jahre alte Deutsche, der wahrscheinlich Tarnkleidung trägt, hat den Angaben zufolge keinen festen Wohnsitz. Er sei schon mehrfach mit der Polizei in Konflikt geraten, unter anderem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Polizei veröffentlichte eine Öffentlichkeitsfahndung mit einem Foto des Gesuchten. Am Montagmorgen könne es im Zuge der Fahndung zu Einschränkungen im Straßenverkehr kommen, hieß es bereits am Sonntag.

Der Polizei war am Sonntagvormittag gemeldet worden, dass sich an einer Hütte ein verdächtiger Mann aufhalte. Als vier Beamte ihn dort antrafen, stellten sie den Angaben zufolge fest, dass er mit Pfeilen und Bogen, einem Messer und einer Pistole bewaffnet war. Er soll sich zunächst kooperativ gezeigt haben.

"Plötzlich und für die Beamten völlig unvermittelt zog er eine Schusswaffe und bedrohte die Ermittler, so dass diesen keine Zeit blieb, auf die gefährliche Situation zu reagieren", teilte die Polizei am späten Sonntagabend mit. Dann soll der Mann sie massiv bedroht und aufgefordert haben, ihre Pistolen abzulegen. Anschließend ergriff er die Flucht, "vermutlich mit den Dienstwaffen", wie es hieß. Verletzt wurde keiner der Polizisten.