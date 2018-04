Opa lässt Enkel (6) Traktor fahren - Zwillingsbruder überrollt

Ein sechs Jahre alter Bub durfte in Österreich Traktor fahren und hat dabei seinen Zwillingsbruder überrollt. Der 60 Jahre alte Großvater hatte den Sechsjährigen in Fehring (Bezirk Südoststeiermark) auf einem Wiesengrundstück ans Steuer des Traktors gelassen.



Wie die Polizei mitteilte, saß der Zwillingsbruder in der Frontladerschaufel in einer Höhe von etwa einem halben Meter. Als der Sechsjährige am Steuer des Traktors kurz vom Gaspedal ging, bremste die Maschine abrupt ab, wodurch der Zwillingsbruder aus der Frontladerschaufel fiel. Gleichzeitig trat der Lenker jedoch wieder auf das Gaspedal und der Hoftraktor machte einen Satz nach vorne. Dabei wurde der von der Schaufel gefallene Bruder vom rechten Vorderrad der Landmaschine überrollt.



Nach Erstversorgung des schwer Verletzten durch das Notarzt-Team wurde er vom Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert.