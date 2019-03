Fakebombe in Schule in Bad Hersfeld: Am heutigen Freitag den 8. März gegen 11 Uhr hatten sich Schüler der 12. Klasse in ihrem Klassenraum in der Modellschule Obersberg einen Film angeschaut.

Wie das Polizeipräsidium Osthessen in der Pressmeldung schreibt, stand zu diesem Zeitpunkt mit Kreide auf eine Tafel geschrieben: "Um 11.45 Uhr geht die Bombe los". Die Schüler hielten die Nachricht für einen Scherz und schauten sich ungeachtet weiter den Film an. Um 11.45 Uhr klingelte dann plötzlich ein digitaler Wecker in der Deckenverkleidung. Daraufhin verständigten die Schüler die Schulleitung die sodann sofort die Polizei informierte.

Polizei mit mehreren Streifenwagen vor Ort

Da die Polizei auf Bombendrohungen an Schulen gut vorbereitet ist, waren mehrere Streifenwagen sowie ein Notarztwagen schnell vor Ort. Die betroffene Klasse sowie eine Nachbarklasse wurden vorsorglich in andere Räume gebracht. Die komplette Räumung der Schule musste nicht stattfinden. Es stellte sich dann aber sehr schnell heraus, dass sich jemand einen schlechten Scherz gemacht haben muss. Bereits am gestrigen Donnerstag waren bei der Leitstelle des Landkreises über die Notrufnummer 112 fünf "Fakeanrufe" mit dem Hinweis eingegangen, dass es an der Schule brennen würde.

Während Abiturprüfungen

Die Anrufe und die heutige Fakenachricht mit der vermeintlichen Bombendrohung fanden während der Abiturprüfungen statt. Bereits im letzten Jahr wurde eine Schule Opfer eines schlechten Scherzes während der Abizeit.Wer auch immer sich diese schlechten Scherze hat einfallen lassen, für die betroffenen Schülerinnen und Schüler der Abiturprüfungen ist es kein Spaß. Im Falle von Abbrüchen der Prüfungen müssen diese an einem anderen Tag wiederholt werden.

Es ist durchaus möglich, dass ein Schüler mit seiner "Heldentat" im Vorfeld geprahlt hat. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens gemäß Paragraf 126 Strafgesetzbuch eingeleitet. Solche Einsätze von Feuerwehr und Polizei verursachen teils hohe Kosten. Daher bittet die Polizei um Hinweise unter der Telefonnummer 06621/9320 oder auf der Internetseite der Onlinewache.