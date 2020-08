Zwei blaue Autos derselben Marke auf einem Parkplatz sorgten im Kreis Schwäbisch Hall für einen kuriosen Polizeieinsatz: Eine 80-Jährige verwechselte anscheinend das Auto und fuhr mit dem falschen Wagen von einem Supermarkt-Parkplatz in Baden-Württemberg nach Hause und löste damit einen Polizeieinsatz aus.

Nach Angaben der Polizei hatte der 20 Jahre alte Besitzer des Autos seinen Fahrzeugschlüssel am Samstag (29.08.2020) auf dem Beifahrersitz in Oberrot liegen gelassen. Während er beim Einkaufen war, verwechselte die Seniorin anscheinend das Auto, stieg in den Wagen des 20-Jährigen und fuhr davon. Die falschen Kennzeichen bemerkte die Dame nicht.

Seniorin fährt nach Einkauf mit dem falschen Auto nach Hause

Als der Besitzer zurückkehrte, hielt er sein Auto für gestohlen und rief die Polizei.

Der Sohn der 80-Jährigen bemerkte später, dass das falsche blaue Auto in der Garage seiner Mutter stand, und verständigte ebenfalls die Polizei - die brachte beide Autos wieder zu ihren rechtmäßigen Besitzern zurück.

Symbolbild: Felix Kästle/dpa